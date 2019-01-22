الإمارات تطال المريخ في 2020

ينطلق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى مدار المريخ بحلول عام 2020، توافقا مع العيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وينطلق "مسبار الأمل" من اليابان، بين شهري يوليو وسبتمبر عام 2020، في حين يبدأ دورانه حول المريخ في عام 2021.

وورد الخبر أول مرة على لسان أحد مهندسي مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، عمر حسين، خلال مشاركته في ندوة علمية عقدت مؤخرا في مركز محمد بن راشد للفضاء، تحدث فيها عن التحديات التي تمكن المهندسون من تجاوزها.

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كما أضاف حسين أنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد محدد لإطلاق المسبار، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود تأخير في التجهيزات الجارية.

وفي السياق نفسه، أشار المهندس إلى أن مهمة المسبار المريخي ستكون الأولى من نوعها عالميا، حيث سيقوم المسبار بدراسة حالة الكوكب في كافة فصوله السنوية.

وفي نهاية حديثه، أكد حسين أن المهمة القادمة وفي حال نجاحها، ستجعل من الإمارات لاعبا مهما في السباق الفضائي للقرن الحادي والعشرين.

المصدر: The National