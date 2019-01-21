"روس كوسموس" الروسية تشكل فريق رائدات فضاء

تولت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تشكيل فريق رائدات فضاء، معلنة أن عملية البحث عن مرشحات للانضمام إلى الفريق ستجري ضمن الخبيرات في مجال الفضاء.

وأفاد مصدر لوكالة "تاس" الروسية في الصناعة الفضائية الروسية بأنه سيتم إدخال تعديلات إلى تصميم بزة "أورلان-إم كا إس" الفضائية الروسية، لجعل رائدة الفضاء قادرة على أداء عمليات معقدة شاقة متعلقة بالضغط الزائد على جسم الإنسان، بما في ذلك خارج المحطة الفضائية.

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وأوضح المصدر أن عناصر من الهيكل الخارجي ستركب في البزة الفضائية بغية تقوية عضلات يدي رائدة الفضاء، وقال إن العمل يجري الآن على تصميم أجهزة كهربائية من شأنها تقوية عضلات رائدة الفضاء بعد ارتدائها البزة الفضائية المطورة.

وأشار المصدر إلى أن تدريب رائدات الفضاء سيجري مع الأخذ بالحسبان احتمال مشاركتهن في البعثات القمرية القادمة.

يذكر أن 4 نساء فقط أطلقن إلى الفضاء في التاريخين السوفيتي والروسي، وهن: فالنتينا تيريشكوفا، سفيتلانا سافيتسكايا، يلينا كونداكوفا، ويلينا سيروفا.

المصدر: تاس