روسيا جاهزة لإطلاق مختبر فضائي جديد لدراسة أسرار الكون

أعلنت شركة "روس كوسموس" الروسية أنها تستمر بالتعاون مع أكاديمية العلوم الروسية لإعداد مختبر لاسلكي جديد سيحل محل مختبر "سبيكتر- أر" المتوقف عن العمل.

ومن المتوقع أن يطلق مختبر "سبيكتر-أر غي" اللاسلكي الروسي الألماني، إلى المدار الشمسي في مارس المقبل.

وذكرت الشركة أنها يمكن أن توقف العمل على استعادة الاتصال بمختبر "سبيكتر- أر" الفضائي اللاسلكي الذي انقطع الاتصال معه، في 11 يناير الجاري، بعد مرور 7 أعوام على عمله في المدار حول الشمس، حيث درس أنحاء بعيدة من الكون.

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ولا تزال مؤسسة "روس كوسموس" في الوقت الراهن تحاول استعادة الاتصال بالمختبر. وقال ناطق باسم المؤسسة: "في حال فشل كل المحاولات لإنعاش المختبر، ستنظر المؤسسة في إمكانية اختتام عمله، مع العلم أنه عمل في مصلحة المجتمع العلمي طيلة الفترة المحددة له، وأحرز نتائج علمية بارزة".

يذكر أن مختبر "سبيكتر-أر" العلمي الروسي أطلق عام 2011 إلى مدار حول الشمس، يبعد 300 ألف كيلومتر عن الأرض. واتخذ عام 2014 قرار بتمديد فترة بقائه في المدار لغاية نهاية عام 2019. لكن الاتصال به انقطع في 11 يناير عام 2019.

المصدر: تاس