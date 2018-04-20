تأجيل إطلاق مختبر روسي مخصص للبحث عن الثقوب السوداء

أعلنت شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" أن مختبر "سبيكتر-آر غي" الفضائي الروسي الألماني سيطلق، في مارس عام 2019.

وجاء في بيان صدر عن الشركة أن خبراءها قاموا بتصنيع مجموعة لاسلكية فائقة الفاعلية، ستستخدم في المختبر الفضائي الدولي "سبيكتر-آر غي"، وقد تم تسليمها إلى شركة "روسكوسموس" الروسية.

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فيما لم تعلق شركة "لافوتشكين" المصنعة لبقية مكونات المختبر على خبر تأجيل إطلاقه الذي كان مقررا، في أكتوبر المقبل.

ويعد مختبر "سبيكتر-رونجن-غاما"(آر غي) مشروعا روسيا ألمانيا في مجال الفيزياء الفلكية. ويضم مرصدين فضائيين قام معهد "ماكس بلانك" الألماني بتصنيع أحدهما. أما الآخر فقام بتصنيعه معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

ويفترض أن ينقل المختبر بعد إطلاقه إلى نقطة تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض والشمس.

ويخصص المختبر الفضائي لوضع خارطة الأشعة السينية للكون المرئي، ورصد تغيرات تحدث في ملايين الأجرام الفضائية والبحث عن ثقوب سوداء جديدة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف