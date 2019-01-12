موسك ينشر صورة "ستار شيب" فائق الثقل ويؤكد جاهزيته للإطلاق

أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون موسك، عن جاهزية صاروخه "ستار شيب" فائق الثقل لرحلة اختبارية أولى، وأكد أن الصاروخ نصب في منصته استعدادا للإطلاق.

وقال موسك في صفحته على "تويتر" إن عملية تركيب الصاروخ انتهت في ولاية تكساس، ونشر صورته الفوتوغرافية، قائلا إنها صورة حقيقية وليست كمبيوترية.

وأوضح موسك أن الصاروخ مخصص للرحلات الفضائية في المدار المنخفض جدا.

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وقد كشف عن مشروع منظومة "Big Falcon Rocket" لأول مرة في مؤتمر "أديلايد" الفضائي بأستراليا، في سبتمبر عام 2017. وقال موسك في نوفمبر الماضي، إن المشروع أطلقت عليه تسمية "ستار شيب".

وتتكون المنظومة من قسمين: علوي، وهو مركبة فضائية، وسفلي، وهو صاروخ فائق الثقل باعتباره نسخة أقوى من المرحلة الأولى لصاروخ "فالكون-9". وبمقدور الصاروخ أن ينقل إلى المدار الأرضي 100 طن من الحمولة المفيدة. كما يتوقع أن تستخدم المنظومة أكثر من مرة.

المصدر: تاس