 
مباشر
عاجل
الشرطة الفرنسية: تسرب للغاز كان السبب وراء انفجار المخبز وسط باريس

موسك ينشر صورة "ستار شيب" فائق الثقل ويؤكد جاهزيته للإطلاق

الفضاء

موسك ينشر صورة
Globallookpress Pang Xinglei/Xinhua
ايلون موسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lb2k

أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون موسك، عن جاهزية صاروخه "ستار شيب" فائق الثقل لرحلة اختبارية أولى، وأكد أن الصاروخ نصب في منصته استعدادا للإطلاق.

وقال موسك في صفحته على "تويتر" إن عملية تركيب الصاروخ انتهت في ولاية تكساس، ونشر صورته الفوتوغرافية، قائلا إنها صورة حقيقية وليست كمبيوترية.

وأوضح موسك أن الصاروخ مخصص للرحلات الفضائية في المدار المنخفض جدا.

Twitter.com
صاروخ "ستار شيب"
إقرأ المزيد
إيلون موسك
إيلون موسك يكشف عن خطط لنقل 100 إنسان إلى المريخ

وقد كشف عن مشروع منظومة "Big Falcon Rocket" لأول مرة في مؤتمر "أديلايد" الفضائي بأستراليا، في سبتمبر عام 2017. وقال موسك في نوفمبر الماضي، إن المشروع أطلقت عليه تسمية "ستار شيب".

وتتكون المنظومة من قسمين: علوي، وهو مركبة فضائية، وسفلي، وهو صاروخ فائق الثقل باعتباره نسخة أقوى من المرحلة الأولى لصاروخ "فالكون-9". وبمقدور الصاروخ أن ينقل إلى المدار الأرضي 100 طن من الحمولة المفيدة. كما يتوقع أن تستخدم المنظومة أكثر من مرة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليست مسابقة لمزايين الإبل.. مذيعة كويتية تهاجم ملكة جمال الجزائر!