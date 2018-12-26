إيلون موسك يكشف عن خطط لنقل 100 إنسان إلى المريخ

كشف الملياردير، إيلون موسك، عن خطط لإنشاء "سفينة فضائية" يمكنها نقل ما يصل إلى 100 شخص إلى المريخ.

ونشر مؤسس "سبيس إكس" صورا على تويتر للنموذج الأولي "للاختبار" الذي بات قيد الإنشاء في تكساس الأمريكية.

ورد موسك على سلسلة من الأسئلة طرحها متابعوه، تمحورت حول سفينة الفضاء ومحركها الصاروخي المصمم لنقل حمولة تبلغ 150 طنا إلى الفضاء.

Stainless Steel Starship pic.twitter.com/rRoiEKKrYc — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2018

وبعد تكهنات نشرها أحد المستخدمين بأن المركبة الفضائية ستستخدم معدنا غير قابل للصدأ، أكد السيد موسك أنه سيستخدم مواد مماثلة لصواريخ "أطلس"، التي أُنتجت لأول مرة في الخمسينيات.

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وشارك رجل الأعمال الشهير هذه التفاصيل بعد الإطلاق الناجح لصاروخ "فالكون-9"، الذي انطلق من ولاية تكساس في مهمة منفصلة لإطلاق قمر صناعي للتجسس في المدار.

وقال رئيس شركة "سبيس إكس" أيضا إن محرك صاروخ "Raptor"، الذي سيساعد على إطلاق المركبة الفضائية، "أعيد تصميمه بشكل جذري". وأوضح أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول السفينة الفضائية في أوائل العام المقبل، بعد رحلة تجريبية للنموذج الأولي.

ونشر موسك تغريدة قال فيها: "سأقدم عرضا تقنيا كاملا عن (Starship) بعد اختبار المركبة التي نبنيها في تكساس، لذلك نأمل أن يكون ذلك في شهر أبريل".

وفي وقت سابق من هذا العام، قال موسك إن "سبيس إكس" تهدف إلى إطلاق أول بعثات مأهولة إلى المريخ في عام 2024.

المصدر: ميرور