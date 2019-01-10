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"أريان سبيس" تخطط لإطلاق 3 صواريخ "سويوز" في 2019

الفضاء

AFP AFP 2018 / Jody Amiet
إطلاق صاروخ "سويوز" من مطار كورو الفضائي
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أعلنت شركة "أريان سبيس" أنها تخطط لإطلاق ثلاثة صواريخ "سويوز" من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية عام 2019.

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وأوضحت الشركة من خلال حسابها على تويتر عن إطلاق ثلاثة صواريخ من نوع "سويوز" عام 2019، ستحمل إلى الفضاء أقمارا بريطانية للاتصالات من نوع "OneWeb" و"O3b" والقمر الإيطالي "CSG-1" والأوروبي "CHEOPS"، أي أن خطط الشركة لا تتضمن إطلاق مجموعة ثانية من أقمار "OneWeb" البريطانية.

وكان مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ في روسيا قد صرح لوكالة نوفوستي بأنه في عام 2019، ستطلق أربعة صواريخ "سويوز" من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية: في فبراير مع ستة أقمار صناعية بريطانية للاتصالات "OneWeb"، وفي شهر أبريل مع أربعة أقمار بريطانية "O3b"، وفي أكتوبر مع القمر الإيطالي "CSG-1" والأوروبي "CHEOPS" وفي نوفمبر مع 34 قمرا من نوع "OneWeb".

المصدر: نوفوستي

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