 
مباشر

صواريخ "سويوز" الروسية تحمل 115 قمرا أوروبيا إلى الفضاء في عامين

أخبار روسيا

صواريخ
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l87s

أعلن مصدر رسمي روسي أن سبعة صواريخ "سويوز"، ستحمل إلى الفضاء خلال العامين المقبلين 115 قمرا اصطناعيا أوروبيا من مطار كورو الفضائي الأوروبي في غويانا الفرنسية.

وذكر المصدر أنه، "من المنتظر تنفيذ 4 عمليات إطلاق لصواريخ "سويوز" من مطار كورو عام 2019، و3 خلال 2020".

وأضاف أن "سويوز" ستحمل في فبراير القادم 6 أقمار بريطانية للاتصالات OneWeb، وفي أبريل 4 أجهزة اتصال بريطانية O3b، وفي أكتوبر قمرين أحدهما إيطالي CSG-1، والثاني أوروبي CHEOPS، وفي نوفمبر 34 قمرا OneWeb.

إقرأ المزيد
صاروخ "سويوز" على منصة الإطلاق
الكشف عن موعد إطلاق الأقمار الاصطناعية "OneWeb"

وتابع: "من المقرر في 2020 إطلاق 34 قمرا OneWeb في يناير، و34 أخرى من نفس الطراز في أكتوبر، إضافة إلى قمر CSO-2 فرنسي في مايو من نفس العام.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الكلب المسعور" يغادر إدارة ترامب.. ماذا قال "المصدومون" من القرار؟