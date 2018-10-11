الكشف عن موعد إطلاق الأقمار الاصطناعية "OneWeb"

كشف مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي عن خطط لتنفيذ أول إطلاق لاختبار منظومة أقمار "الإنترنت الفضائي" من مطار كورو في غويانا الفرنسية، في 7 فبراير المقبل.

وأشار المصدر في حديث لوكالة نوفوستي، إلى أن مجموعة الأقمار الاصطناعية لشركة OneWeb البريطانية، سيتم إطلاقها بواسطة صواريخ النقل الروسية "سويوز-2"، وقد تم استئجار 21 صاروخا روسيا لتحقيق ذلك.

وقال المصدر: "ستطلق أول 10 أقمار OneWeb اختبارية بواسطة صاروخ النقل الروسي (Soyuz-ST) من مطار كورو الفضائي مع وحدة تعجيل (فريغات إم تي) يوم 7 فبراير 2019".

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وأضاف المصدر أن الشركة البريطانية تحتاج إلى نصف سنة لاختبار هذه الأقمار للتأكد من مواصفاتها. بعد ذلك، في أوائل خريف 2019، تبدأ عملية إطلاق هذه الأقمار إلى مداراتها المقررة من مطار بايكونور الفضائي. لذلك سوف تبدأ عمليات التحضير لإطلاقها في منتصف أكتوبر الجاري.

وعملت في مطار بايكونور، خلال عام 2017، والنصف الأول من عام 2018، عدة مجموعات استطلاع أجنبية ودرست إمكانية استخدام المطار لإطلاق هذه الأقمار، كما أجرت بعض الترميمات في المباني التي ستجري فيها عمليات التحضير لإطلاق الأقمار والتي خصصت لإقامة الخبراء الأجانب، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أن الحاويات المحتوية على المعدات التي سوف تستخدم في الاختبارات التي تسبق عملية الإطلاق، تنقل حاليا إلى بايكونور.

وأوضح المصدر أنه سيتم إطلاق عشرة صواريخ من مطار بايكونور الفضائي، أولها في الربع الأول من عام 2020، بحيث يتم فصل كل إطلاق وآخر بمدة 20-25 يوما. وبعد ذلك، من المقرر تنفيذ 6 إطلاقات من مطار فوستوتشني خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2020.

يذكر أن منظومة أقمار OneWeb تضم 700 قمر تتوزع على 18 مستوى، أي حوالي 40 في كل مستوى.

المصدر: نوفوستي