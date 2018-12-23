ناسا تنشر صور ألمع جسم فضائي في العام 2018

كشفت الصور المذهلة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا عن لقطات قريبة لمذنب الكريسماس، ألمع الأجسام الفضائية لعام 2018.

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وتم رصد المذنب الأزرق المضيء من زوايا مختلفة، حيث كان يشق طريقه عبر السماء على مسافة 12 مليون كلم من الأرض.

والتقطت أداة المركبة الفضائية التوهج من نواة المذنب، وهو تيار مثل سحابة من الغاز ينفثها المذنب أثناء مروره عبر النظام الشمسي.

وسمح اقتراب المذنب "46P/Wirtane" من الأرض، لعلماء الفلك، بدراسته بالتفصيل بالاعتماد على قدرات التلسكوب ومرصد "شاندرا" للأشعة السينية التابعين لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وسمحت كاميرا هابل واسعة المجال "WFC3" للعلماء بالتحقيق من المواد المكونة للمذنب وكيف يمكن تغيير الغازات داخله عندما تتعرض لأشعة الشمس والإشعاع.

NASA/SOFIA

Late last week, Hubble captured an image of Comet 46P/Wirtanen, just before the comet made its closest approach to Earth. The comet is currently visible with binoculars and telescopes near the constellation Taurus: https://t.co/EIR4hBuJDApic.twitter.com/6Mcg3jQK4t — Hubble (@NASAHubble) December 20, 2018

المصدر: ديلي ميل