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ناسا تنشر صور ألمع جسم فضائي في العام 2018

الفضاء

ناسا تنشر صور ألمع جسم فضائي في العام 2018
NASA/SOFIA
مذنب الكريسماس "46P/Wirtane"
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كشفت الصور المذهلة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا عن لقطات قريبة لمذنب الكريسماس، ألمع الأجسام الفضائية لعام 2018.

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وتم رصد المذنب الأزرق المضيء من زوايا مختلفة، حيث كان يشق طريقه عبر السماء على مسافة 12 مليون كلم من الأرض.

والتقطت أداة المركبة الفضائية التوهج من نواة المذنب، وهو تيار مثل سحابة من الغاز ينفثها المذنب أثناء مروره عبر النظام الشمسي.

وسمح اقتراب المذنب "46P/Wirtane" من الأرض، لعلماء الفلك، بدراسته بالتفصيل بالاعتماد على قدرات التلسكوب ومرصد "شاندرا" للأشعة السينية التابعين لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وسمحت كاميرا هابل واسعة المجال "WFC3" للعلماء بالتحقيق من المواد المكونة للمذنب وكيف يمكن تغيير الغازات داخله عندما تتعرض لأشعة الشمس والإشعاع.

NASA/SOFIA

المصدر: ديلي ميل

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