"مذنب الكريسماس" يصل إلى الأرض!

من المنتظر أن يصبح ألمع مذنب مرئيا عبر السماء المظلمة بعد وصوله، الأحد 16 ديسمبر، إلى أقرب نقطة له من الأرض على مسافة 11.5 مليون كلم فقط.

ويعرف المذنب "46P / Wirtanen"، والمسمى "مذنب الكريسماس"، بإرساله توهجا أخضر مدهشا في السماء. ويتبع مدارا مدته 5.4 سنوات، وسيكون المذنب مرئيا للعين المجردة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

This weekend, watch the skies for a passing #comet! ☄



Comet 46P/Wirtanen will make its closest flyby on Sunday, Dec. 16, only 7.1 million miles from Earth. It may even be bright enough to see without a telescope. Photo galleries & how to observe: https://t.co/rcuycm1vHypic.twitter.com/PLO2BMu3ne — NASA (@NASA) December 15, 2018

2 Hour Timelapse of Comet 46p/Wirtanen, filmed by a redditor https://t.co/JZofGuSwETpic.twitter.com/9R4YandECp — Christopher Ingraham (@_cingraham) December 13, 2018

Here's a chart of comet 46P/Wirtanen, optimized for the west coast. I hope you have clearer weather and darker skies than Los Angeles has right now! The best viewing time is after moonset before full moon (on 22nd) and before moonrise after that. pic.twitter.com/t9tabWgaM3 — Griffith Sky Report (@AnthonyJCook2) December 15, 2018

وبدأ هواة تصوير الظواهر الفلكية حول العالم، في تبادل لقطات مدهشة للصخرة الفضائية الجليدية مع اقترابها من الأرض.

إقرأ المزيد

ومن الأفضل متابعة هذا المذنب باستخدام التلسكوبات أو مناظير خاصة، إلا أن ناسا تؤكد أنه بإمكان المتابعين رصد المذنب بالعين المجردة.

وللحصول على نظرة جيدة على "مذنب الكريسماس"، يجب العثور على منطقة تكون فيها السماء خالية من أضواء المدينة الساطعة.

وتقول ناسا إنه سيظهر فقط فوق الأفق الشرقي بين "قرون" على شكل "V" في كوكبة برج الثور.

وشاركت وكالة ناسا، الشهر الماضي، صورة مفعمة بالحيوية للمذنب المتوهج في السماء، وهو يشق طريقه نحو أقرب نقطة له من الشمس، ليتوجه نحو الأرض بعد ذلك بأيام قليلة.

المصدر: ديلي ميل