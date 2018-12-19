روسيا تتخلى عن صواريخ "روكوت" الفضائية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الصواريخ الروسية، أن روسيا عازمة على التخلي عن صواريخ "روكوت" الفضائية الخفيفة.

وأشارت المصادر إلى أن "آخر عمليتي إطلاق لهذه الصواريخ بشكلها الحالي ستجريان العام المقبل، حيث سيستخدم أحدهما لإطلاق 3 أقمار صناعية للاتصالات من نوع Gonets-M، في يونيو أو يوليو. أما الصاروخ الآخر فيستخدم لإطلاق قمر Geo-IK-2 الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء".

وأوضحت المصادر أن سبب تخلي روسيا عن هذه الصواريخ، هو وجود مواد ضارة بالبيئة في وقودها كـ "رباعي أوكسيد النيتروجين" وغيرها، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أنظمة مراقبة أوكرانية الصنع.

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وصنعت روسيا هذه الصواريخ في تسعينيات القرن الماضي، واعتبرت من الصواريخ الفضائية الخفيفة القادرة على نقل 1.9 طن من الحمولة إلى المدارات الأرضية.

ومنذ عام 2000، أطلق 29 صاروخا منها، من قاعدتي "بايكونور" و"بليسيتسك" الفضائيتين، حملت 69 قمرا صناعيا، يتبع العديد منها لوكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: نوفوستي