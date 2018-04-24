روسيا تطلق قمرا اصطناعيا أوروبيا

ذكرت وكالة "روسكوسموس" أن روسيا ستطلق القمر الاصطناعي الأوروبي "Sentinel-3В" المخصص للأغراض العلمية.

وفي بيان صادر عن الوكالة ورد أن "إطلاق القمر المذكور على متن صاروخ روكوت الروسي سيتم، يوم الأربعاء 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة (20:57 بتوقيت موسكو) من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية، وسيشارك الخبراء التابعون لوزارة الدفاع في البلاد في الإشراف على عملية الإطلاق".

وأوضح البيان أن "Sentinel-3В" هو قمر اصطناعي متعدد الاستخدامات طور خصيصا ليعمل في برنامج الرصد البيئي الأوروبي "Copernicus"، وسيستخدم للمراقبة وجمع البيانات التي تتعلق بحالة المحيطات والشواطئ والكتل الجليدة في المحيطات والبحار.

إقرأ المزيد

ويعتبر هذا القمر الثالث في سلسلة أقمار "Sentinel" التي يتم إطلاقها باستخدام صواريخ "روكوت" الروسية.

أما "روكوت" فهو صاروخ حامل أحادي البدن، تم تطويره في حقبة الاتحاد السوفيتي، ويمكنه نقل حمولات تصل إلى 2000 كغ إلى المدارات الفضائية البعيدة، واستخدم أكثر من 23 مرة بنجاح لنقل الأقمار الاصطناعية إلى مداراتها.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر