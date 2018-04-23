روسيا تزود أنغولا بقمر اصطناعي جديد

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أنغولا، خوسيه كارفالهو دا روتشا، أن روسيا ستتولى تصنيع قمر اتصالات اصطناعي جديد لبلاده.

وفي مقابلة مع مجلة Jornal de Angola قال الوزير: "القمر الجديد الذي ستتولى روسيا تصنيعه سيكون أفضل من الناحية التقنية من قمر (أنغوسات-1) الذي أطلق إلى الفضاء، في 26 ديسمبر العام الفائت، وفقد الاتصال به فيما بعد، وبلغ تأمينه 121 مليون دولار".

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وأضاف الوزير أن "الخبراء سيباشرون ببناء أنغوسات-2، اعتبارا من يوم الثلاثاء 24 أبريل الجاري، حيث من المفترض أن يطلق بعد نحو 30 شهرا من التاريخ المذكور.. نحن اليوم بحاجة أكبر لخدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات الأخرى".

ومن المفترض أن يقدم القمر الجديد خدمات الاتصالات والإنترنت الفضائي لأنغولا وعدد من بلدان القارة الإفريقية، حيث ستعمل شركة "إينيرغيا" الروسية على تطويره مع عدد من الخبراء الروس.

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تجدر الإشارة إلى أن روسيا تتولى في السنوات الأخيرة الكثير من مهام إطلاق الأقمار الاصطناعية المحلية والأجنبية، فضلا عن نقلها لطواقم رواد الفضاء المتوجهين والعائدين من محطة الفضاء الدولية، كما تتعاون مع دول عربية كالإمارات المتحدة لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين استعدادا لإرسالهم إلى المحطة عام 2020.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر