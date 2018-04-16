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فقدان القمر الاصطناعي "أنغوسات"

الفضاء

فقدان القمر الاصطناعي
Globallookpress Roscosmos
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فقدت الجهات المختصة الاتصال مع القمر الاصطناعي الأنغولي "أنغوسات-1" الذي أطلقته شركة "S7" الروسية الخاصة قبل عدة أشهر.

وقال مصدر في قطاع الصناعة الفضائية الروسية، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، إن كل المحاولات لاستعادة الاتصال بالقمر الاصطناعي والسيطرة عليه، باءت بالفشل. وقد توصل الخبراء الروس إلى أن القمر الاصطناعي غير قابل للعمل.

فيما لم تعلق شركة "روسكوسموس" الروسية وشركة "إينيرغيا" المصنعة للقمر الاصطناعي على تلك المعلومات.

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وأوضح المصدر أن اللجنة الداخلية في شركة "إينيرغيا" الروسية لا تزال تحقق في ملابسات الخلل الذي ظهر في عمل القمر الاصطناعي.

يذكر أن ممثلي شركة "إينيرغيا" كانوا قد أعلنوا في وقت سابق أن الشركة مستعدة لإنتاج قمر اصطناعي جديد سيسمى "أنغوسات-2". وبحثت تلك المسألة خلال زيارة قام بها وفد أنغولي لروسيا، في نهاية فبراير الماضي.

وكان من المفترض أن يغدو "أنغوسات-1" أول قمر اتصالات في أنغولا، ومهمته توفير البث في نطاق التردد (سي وكيو) لجمهورية أنغولا والقارة الإفريقية.

المصدر : لينتا. رو

يفغيني دياكونوف

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