وصول أول قمر اصطناعي أنغولي إلى مداره بنجاح

وصل القمر الصناعي الأنغولي الأول "أنغوسات -1" إلى المدار المحدد له بنجاح، عقب إطلاقه يوم أمس من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان.

أفادت بذلك شركة "روسكوسموس" الروسية التي قالت إن الصاروخ أطلق، في تمام الساعة 22:00 يوم الثلاثاء 26 ديسمبر بتوقيت موسكو.

كما أشارت إلى أن المرحلة الأولى انفصلت عن الصاروخ بعد إطلاقه بدقيقتين ونصف، لتسقط على الأرض في محافظة كاراغاندا في جمهورية كازاخستان. أما رأس الصاروخ الذي يحمل القمر الاصطناعي ووحدة التسريع "فريغات" فقد انفصل عن الصاروخ بعد 8 دقائق من إطلاقه.

وأوصلت وحدة التسريع القمر إلى مداره المحدد بعد إطلاقه بـ 9 ساعات، أي الساعة 6:54 من صباح اليوم الأربعاء.

وكان من المخطط إطلاق الصاروخ، في 7 ديسمبر الجاري، إلا أن خللا في أحد صمامات أجهزته أجّل إطلاقه إلى 26 ديسمبر الجاري.

يذكر أن اتفاقية تصنيع وإطلاق القمر الاصطناعي الأنغولي "أنغوسات" وقعت بين شركة "إينيرغيا" الروسية و"وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات" الأنغولية عام 2009.

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تجدر الإشارة إلى أن القمر الاصطناعي "أنغوسات -1" هو عبارة عن جهاز اتصالات ثابت بالنسبة للأرض قامت بتصنيعه شركة إنيرغيا الروسية للصناعات الصاروخية الفضائية وسيتم استثماره من قبل شركة أنغوسات.

وهذا هو أول قمر اتصالات في أنغولا، وستكون مهمته توفير البث في نطاق التردد – سي وكيو لأراضي جمهورية أنغولا وأراضي القارة الإفريقية بأسرها.

ويتضمن مشروع "أنغوسات" إطلاق قمر اتصالات مع جهاز إعادة البث، وكذلك إقامة مرافق بنية تحتية أرضية وتنفيذ البث التلفزيوني.

المصدر: وكالات

يفغيني دياكونوف