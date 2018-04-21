الإمارات توسع تعاونها مع روسيا في مجال الفضاء

أكد رئيس وكالة الإمارات للفضاء، أحمد بن عبد الله بالهول حميد الفلاسي، أن الإمارات العربية المتحدة تدرس إمكانية الاستثمار في محطة بايكونور الفضائية.

وفي مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية قال المسؤول: "كنا الشهر الماضي في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، ووقعنا اتفاقيات مبدئية بين الإمارات وروسيا وكازاخستان للاستثمار في القاعدة المذكورة، والمناقشات حول الموضوع ما تزال في مراحلها الأولية".

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وأشار الفلاسي إلى أن "الخبراء الإماراتيين يناقشون مع زملائهم الروس أمور التعاون المشترك في برامج تدريب رواد الفضاء، وأن بلاده تخطط لإرسال رواد إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية عام 2020، وترى في روسيا شريكا محتملا لإنجاز هذه المهمة".

ويذكر أن المدير العام لوكالة "روسكوسموس" الروسية كان قد أكد العام الفائت أن الوكالة ستبحث مع الإمارات تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الفضاء والاستشعار عن بعد.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر