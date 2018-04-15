"سويوز-5" يقضي على حلم "سبيس إكس" في احتكار عالم الفضاء

أكدت مصادر في وكالة روسكوسموس أن صواريخ "سويوز-5" الفضائية التي تنتجها روسيا ستصبح المنافس الأول في عالم إطلاق الرحلات الفضائية التجارية.

وقال المدير العام للوكالة إيغور كاماروف إن "الوكالة ستحرص على أن تكون تكلفة إطلاق (سويوز-5) قليلة بالمقارنة مع تكلفة إطلاق الصواريخ الأجنبية".

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ويشير الخبراء إلى أن الهدف من تقليل كلفة إطلاق تلك الصواريخ هو تعزيز موقع روسيا في سوق إطلاق الرحلات الفضائية التجارية، وتشكيل منافسة قوية لصواريخ "فالكون-9" التي تنتجها شركة "سبيس إكس" الأمريكية.

ويذكر أن المدير العام لمؤسسة "إنيرغيا" لصناعات الفضاء، والتي تنتج هذا النوع من الصواريخ، كان قد أكد أن صواريخ شركته ستحمل أول أقمار منظومة "OneWeb" للإنترنت الفضائي إلى مداراتها، ومن المفترض أن تتم عملية الإطلاق من قاعدة كورو الفرنسية، في النصف الثاني من العام الجاري.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر