روسيا تطور محركات جديدة لصواريخ الفضاء

أعلن بيوتر ليفوتشكين كبير المصممين في مؤسسة "إينيرغوماش" الروسية أن المؤسسة تعمل على تصميم محركات جديدة مخصصة لصواريخ الفضاء الخفيفة.

وفي تصريح للصحافة قال ليفوتشكين إن "هذه المحركات هي ثمرة أحدث بحوثنا العلمية التي تتعلق بالصواريخ العاملة بالوقود السائل. لقد بدأ الخبراء في مؤسستنا بإنتاج هذه المحركات لاستخدامها في الصواريخ الفضائية المتوسطة والخفيفة التي سترسل في مهمات تجارية فضائية".

أما فيما يتعلق بالصواريخ التي ستركب عليها هذه المحركات فأشار المسؤول إلى أن روسيا تطور حاليا 3 أنواع من الصواريخ الخفيفة هي "روكوت" و"أنغارا 2.1" و"سويوز B 2.1".

ويتم تطوير هذه الصواريخ ليتم إرسالها إلى المدارات الأرضية المنخفضة لإيصال الأقمار الاصطناعية والحمولات المختلفة لارتفاعات تتراوح ما بين 10 و200 كلم عن سطح الأرض.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر