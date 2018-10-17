إنتاج أول نموذج لمحرك صاروخ "سويوز-5" الفضائي

أعلنت شركة "إينيرغوماش" الروسية عن تصنيع نموذج من محرك صاروخ "سويوز-5" الفضائي.

وسيتم نقل النموذج في ديسمبر القادم إلى مركز "بروغريس" للصواريخ الفضائية لإجراء الاختبار الديناميكي للمحرك. وقال ناطق باسم الشركة إن مكونات الصاروخ كلها روسية الصنع.

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وأعلن كبير مصممي شركة "إينيرغوماش"، بيوتر لافوتشكين، في وقت سابق أن الاختبار الناري للمحرك الجديد سينطلق نهاية عام 2020 أو مطلع عام 2021. أما مدير عام الشركة، إيغور أربوزوف، فقال في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن حجم تمويل العمل على تطوير محرك "آر دي-171 إم" إلى محرك "آر دي 171 إم بي" الصاروخي، مع تصنيع نموذجه التجريبي واختباره، بلغ 7 مليارات روبل (نحو 120 مليون دولار).

يذكر أن شركة "إينيرغيا" الروسية هي التي تولت تصميم صاروخ "سويوز-5" الفضائي الثقيل الواعد. وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "روس كوسموس" الروسية أقرت مشروعا نهائيا للصاروخ بعد تعديله.

وسيستخدم صاروخ "سويوز-5" لإطلاق مركبة "فيديراتسيا" إلى المدار الأرضي المنخفض. أما تكنولوجيا تصنيع الصاروخ ومكوناته الرئيسية، فستستخدم عند تصنيع الصاروخ الفائق الثقل الفضائي الروسي.

المصدر: تاس