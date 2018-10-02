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طابعة ثلاثية الأبعاد إلى الفضاء على متن "سويوز" الروسية

الفضاء

طابعة ثلاثية الأبعاد إلى الفضاء على متن
Roskosmos / Oleg Artemyev
مركبة "سويوز" الروسية
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تحل حاوية وزنها 62 كيلوغراما محل رائد الفضاء الثالث في مركبة "سويوز إم إس-10" الروسية التي ستطلق، إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال ناطق باسم شركة "روس كوسموس" الروسية إن المركبة الفضائية التي تتسع عادة لـ3 رواد الفضاء ستطلق بصاروخ "سويوز إف غي" الروسي، في 11 أكتوبر الجاري.

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ومن المفترض أن تحمل المركبة على متنها حسب الناطق رائد الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينين، والأمريكي، نيك هيغ، وكذلك الحاوية التي تتضمن مواد غذائية وغيرها من المستلزمات، وطابعة مغناطيسية حيوية ثلاثية الأبعاد، سيستخدمها رائدا الفضاء الروسيان لإجراء تجارب علمية على متن المحطة الفضائية الدولية، بما في ذلك لطباعة أعضاء الإنسان.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس-8" الروسية يتوقع أن تعود إلى الأرض، في 4 أكتوبر الجاري، حاملة رائدي فضاء روسي وأمريكي.

المصدر: تاس

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