 
مباشر

روسيا تعدل مدار المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

روسيا تعدل مدار المحطة الفضائية الدولية
NASA
المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kr1e

أجرى المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية، يوم الخميس 6 سبتمبر الجاري، تعديلا دوريا لمواصفات مدار المحطة الفضائية الدولية.

وجاء على موقع شركة "روس كوسموس" الروسية أن عملية تعديل مدار المحطة أجريت بغية تهيئة الظروف لعودة مركبة "سويوز-إم إس-08" الفضائية الروسية المأهولة وإطلاق مركبة "سويوز إم إس-10" المخطط له في أكتوبر المقبل.

وقال الموقع إن محركات وحدة "زفيزدا" الروسية تم تشغيلها الساعة 3:50 بتوقيت موسكو، لإجراء المناورة المطلوبة، واستمر عمل المحركات 13.1 ثانية.

إقرأ المزيد
مركبة الشحن الأمريكية Cygnus اختبار قدرة مركبة أمريكية على تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية

وبعد القيام بالمناورة، بلغ الارتفاع الأدنى للمحطة فوق سطح الأرض 402.8 كيلومتر وارتفاعها الأقصى هو 426 كيلومترا.

يذكر أن التعديل الأخير لمدار المحطة جرى، في 26 يوليو الماضي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا