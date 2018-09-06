روسيا تعدل مدار المحطة الفضائية الدولية

أجرى المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية، يوم الخميس 6 سبتمبر الجاري، تعديلا دوريا لمواصفات مدار المحطة الفضائية الدولية.

وجاء على موقع شركة "روس كوسموس" الروسية أن عملية تعديل مدار المحطة أجريت بغية تهيئة الظروف لعودة مركبة "سويوز-إم إس-08" الفضائية الروسية المأهولة وإطلاق مركبة "سويوز إم إس-10" المخطط له في أكتوبر المقبل.

وقال الموقع إن محركات وحدة "زفيزدا" الروسية تم تشغيلها الساعة 3:50 بتوقيت موسكو، لإجراء المناورة المطلوبة، واستمر عمل المحركات 13.1 ثانية.

إقرأ المزيد

وبعد القيام بالمناورة، بلغ الارتفاع الأدنى للمحطة فوق سطح الأرض 402.8 كيلومتر وارتفاعها الأقصى هو 426 كيلومترا.

يذكر أن التعديل الأخير لمدار المحطة جرى، في 26 يوليو الماضي.

المصدر: تاس