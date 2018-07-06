اختبار قدرة مركبة أمريكية على تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية

ينوي المختصون اختبار قدرة مركبة الشحن الأمريكية Dock Cygnus على رفع مدار المحطة الفضائية الدولية.

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ومن المقرر أن يجري الاختبار، في 10 يوليو الجاري، حيث أفاد مصدر في إدارة الرحلات الجوية لوكالة نوفوستي الروسية، بأن العملية "ليست تصحيحا لمدار المحطة، بل اختبار تشغيل لمحركات مركبة الشحن الأمريكية Cygnus الملتحمة حاليا بالقطاع الأمريكي بالمحطة، بهدف التأكد من قدرتها على رفع المدار عند الضرورة".

وتجري عملية تعديل ارتفاع المحطة الفضائية الدولية عادة بواسطة مركبات الشحن الروسية "بروغريس"، وتتم العملية بصورة دورية لتهيئة الظروف الباليستية اللازمة.

المصدر: لينتا. رو