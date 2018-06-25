تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية

صرح ناطق باسم المعهد العلمي التابع لشركة "روس كوسموس" الروسية بأن مدار المحطة الفضائية الدولية ارتفع 700 متر ليبلغ 404.9 كيلومتر.

وأكد الناطق أن المناورة تمت باستخدام محركات مركبة "بروغريس إم إس-8" الروسية، وازدادت نتيجة لها سرعة المحطة بمقدار 0.42 متر في الثانية.

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وقال الناطق إن مناورة تصحيح المدار جرت، في 23 يونيو الجاري، بغية تهيئة الظروف الباليستية لإطلاق شاحنة فضائية روسية أخرى وهي "بروغريس-09".

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الشاحنة ستقوم بدورتين فقط حول الأرض قبل أن تلتحم بالمحطة، حيث تستغرق عملية التحامها 3.5 ساعة، مع العلم أن المناورة نفسها استغرقت سابقا 6 ساعات أو 50 ساعة.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف