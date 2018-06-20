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روسيا ترسل رائد فضاء إماراتيا إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

روسيا ترسل رائد فضاء إماراتيا إلى المحطة الفضائية الدولية
Globallookpress ZUMAPRESS.com
المحطة الفضائية الدولية - أرشيفية
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وقعت روسيا اتفاقا مبدئيا مع الإمارات العربية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية، في أبريل 2019.

ووقع المدير التنفيذي لبرامج الفضاء في روس كوسموس، سيرغي كريكاليف، ويوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء اتفاقية للتعاون في مجال إرسال رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقد نشر نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على موقع تويتر، معلنا عن توقيع الاتفاقية.

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وتعد هذه الاتفاقية عقدا مبدئيا سيتبعها، في شهر أغسطس المقبل، توقيع اتفاقية نهائية في مجال التعاون الفضائي بين روسيا والإمارات.

ويهدف الاتفاق بشكل رئيسي إلى تدريب واختيار رواد فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدريبهم للإنطلاق في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية تستمر 10 أيام، بحسب روس كوسموس. 

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو

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