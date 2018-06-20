روسيا ترسل رائد فضاء إماراتيا إلى المحطة الفضائية الدولية

وقعت روسيا اتفاقا مبدئيا مع الإمارات العربية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية، في أبريل 2019.

ووقع المدير التنفيذي لبرامج الفضاء في روس كوسموس، سيرغي كريكاليف، ويوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء اتفاقية للتعاون في مجال إرسال رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقد نشر نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على موقع تويتر، معلنا عن توقيع الاتفاقية.

وقعت دولة الامارات اليوم اتفاقية تاريخية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي خلال الأشهر القادمة لمحطة الفضاء الدولية .. ابن الامارات قادر على معانقة الفضاء .. ورؤيتنا التي بدأناها منذ ١٢ عاما لتطوير قطاع الفضاء الوطني بدأت تؤتي ثمارها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2018

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وتعد هذه الاتفاقية عقدا مبدئيا سيتبعها، في شهر أغسطس المقبل، توقيع اتفاقية نهائية في مجال التعاون الفضائي بين روسيا والإمارات.

ويهدف الاتفاق بشكل رئيسي إلى تدريب واختيار رواد فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدريبهم للإنطلاق في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية تستمر 10 أيام، بحسب روس كوسموس.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو