أول صورة من مركبة الفضاء "سويوز-09"

نشر رائد الفضاء الألماني، ألكسندر غيرست، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أولى صوره الفوتوغرافية التي التقطها من مركبة الفضاء "سويوز-09".

وعلق غيرست على الصورة التي نشرها، يوم الاثنين 18 يونيو، أنها الصورة الأولى التي يقوم بنشرها، وهو لا يعلم أين التقطت بالتحديد (حيث تدور المركبة حول الأرض بسرعة فائقة، وتقطع الكرة الأرضية كلها في ساعة ونصف)، لكن ما أدهشه هو أن سرعة دوران الأرض بالنسبة للمركبة كانت أعلى في المدار الجنوبي.

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وانطلق رائد الفضاء الألماني في مركبة سويوز، في 6 يونيو، بصحبة كل من رائد الفضاء الروسي، سيرغي بروكوباييف، ورائدة الفضاء الأمريكية، سيرينا شانسيلور. والتحمت المركبة بالمحطة الفضائية الدولية، في 8 يونيو الجاري، ومن المزمع أن تقضي هذه البعثة 187 يوما في الفضاء.

المصدر: فيسبوك

محمد صالح