الرواد يحققون نجاحا جديدا في الفضاء المفتوح

أكد القائمون على محطة الفضاء الدولية أن رواد المحطة أنجزوا مهمة ناجحة في الفضاء المفتوح.

وتبعا للبيان الصادر عن المحطة، فإن "رائدي الفضاء أندرو فويستيل وريتشارد أرنولد خرجا من المحطة إلى الفضاء المفتوح، يوم الخميس 14 يونيو الجاري، في تمام الساعة 16:05 بتوقيت موسكو، في مهمة استمرت لـ 7 ساعات تقريبا، نجحوا خلالها في تركيب كاميرات فيديو عالية الدقة على السطح الخارجي لوحدة Harmony الأمريكية، وأنجزا العديد من الأعمال التقنية المتعلقة بالحفاظ على جهوزية المحطة".

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يذكر أن خروج الرائدين في هذه المهمة يعتبر سادس خروج لرواد المحطة إلى الفضاء المفتوح منذ بداية العام الجاري، ومن المفترض أن يخرج رائدا الفضاء الروسيان أوليغ أرتيوموف وسيرغي بروكوبايف، في 15 أغسطس المقبل.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر