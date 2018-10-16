مهمة كشف غموض عطارد!

تنطلق مركبة فضائية بريطانية الصنع في مهمة تستهدف دراسة كوكب عطارد، في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المقرر أن تكون "BepiColombo" أول مركبة فضائية تستخدم أجهزة الدفع الكهربائي الأيونية للسفر إلى الكوكب، بغرض تقديم تقرير حول ما يمكن أن تعثر عليه.

وتستخدم المركبة محركا يعتمد على القليل من الوقود، مقارنة بمحرك البنزين، كما ستسافر مسافة 17.8 مليون ميل للغالون الواحد.

وخلال رحلة "BepiColombo" مدة 7 سنوات إلى عطارد، سيتم تشغيل وحدات الدفع الأيوني مدة 4.5 عاما. وتنطلق "البلازما" الناتجة بسرعة 90 ألف ميل في الساعة.

وعلى الرغم من أن سرعة البلازما الناشئة كبيرة، إلا أن القوة التي تنتجها ضئيلة. ولكن، يمكن الحفاظ عليها بكفاءة عالية على مدار فترة زمنية طويلة.

وتعمل وحدات الدفع ذات التقنية العالية بواسطة غاز الزينون الخامل "المؤين"، الذي يطرد الإلكترون من ذرات الغاز لمنحها شحنة موجبة.

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وقال الدكتور، جيري بولتر، مدير المشروع في شركة Airbus Defence and Space في Stevenage، حيث يتم تجميع الدفاعات: "لقد أدركنا أن BepiColumbo ستكون الأفضل في تنفيذ ما أردنا فعله للوصول إلى عطارد".

وتم تركيب 4 محركات T6 مزودة من قبل شركة التكنولوجيا الدفاعية البريطانية، QinetiQ، في وحدة الطاقة الخاصة بالمحرك، وهي وحدة نقل الزئبق (MTM).

واستُخدمت محركات الأيونات من قبل في الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض والبعثات الفضائية العميقة إلى الكويكبات. ولكن "BepiColombo" هي أول مهمة بين الكواكب تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وكلفت المهمة التي ستبدأ، يوم 20 أكتوبر، حوالي 14 مليار جنيه إسترليني، حيث سيتم إطلاق المركبة الفضائية التي تزن 4 أطنان في مدار "مسار الهروب"، بواسطة صاروخ "Ariane 5" من مركز الفضاء الأوروبي في كورو، غيانا الفرنسية.

ومن المقرر أن تستمر الرحلة على مدى 7 أعوام ضمن سلسلة معقدة من الرحلات الجوية، حول الأرض والزهرة وعطارد. وستقوم المركبة الفضائية بإنشاء خرائط عالمية للكيمياء السطحية والميزات الجيولوجية لكوكب عطارد، إلى جانب التحقق من البنية الداخلية للكوكب ومجاله المغناطيسي.

المصدر: ديلي ميل