رياح الخريف الشديدة قد تنعش روفر "Opportunity"

أعلنت وكالة "ناسا" أن الرياح التي تشتد على سطح المريخ في موسم الخريف قد تساعد في إنعاش روفر "Opportunity".

وجاء في بيان صدر عن "ناسا": "نستمر في إرسال إشارات إلى الروفر. وسيبدأ في نوفمبر موسم رياح الخريف التي نأمل أن تنظف بطاريات الروفر من الغبار، ما قد يؤدي إلى إنعاشه".

إقرأ المزيد

وعلى الرغم من محاولات ناسا المتكررة، إلا أن الاتصال بـ "Opportunity" لم تتم استعادته إلى الآن. وقد تلقت "ناسا" مؤخرا صورا فوتوغرافية التقطها مسبار يدور في مدار المريخ، وأكدت الصور أن الروفر لم تغطه الرمال تماما. لكنها لم تكشف سبب انقطاع الاتصال به.

وقالت "ناسا" إنها ستعيد محاولاتها في الاتصال به لغاية نهاية العام الجاري حتى لو فشلت في ذلك في نوفمبر المقبل.

وقال ناطق باسم "ناسا" إن إدارة مشروع "Opportunity" ستبدأ بحلول العام المقبل في بحث ما يمكن اتخاذه من خطوات لاحقا، بما في ذلك اختتام البعثة.

المصدر: نوفوستي