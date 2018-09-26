وأخيرا .. ناسا ترصد روفر المريخ الضائع!

أرسلت مركبة فضائية تدور حول المريخ صورا لروفر "Opportunity"، الذي ظل صامتا منذ هبوب عاصفة ترابية ضخمة على سطح الكوكب الأحمر في أواخر الربيع.

وأصدر مختبر الدفع النفاث التابع لناسا الصورة التي التقطتها "Reconnaissance Orbiter" الأسبوع الماضي، على بعد 267 كم من الكوكب، يوم الثلاثاء 25 سبتمبر.

وحجبت عاصفة الغبار العالمية ضوء الشمس عن الألواح الشمسية الخاصة بـ "Opportunity"، وغرق روفر المريخ في سبات عميق منذ شهر يونيو الماضي.

NASA/JPL-caltech/Univ. of Arizona

وعلى الرغم من توقف العاصفة وصفاء السماء، إلا أن "Opportunity" لم يرسل أي "كلمة" إلى أجهزة التحكم في الطيران.

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وصعدت ناسا من جهودها للاتصال بروفر الكوكب الأحمر، لكنها أقرت بأن المركبة الفضائية التي يبلغ عمرها 15 عاما، ربما لم تتمكن من تجاوز مشكلة انقطاع الطاقة لفترة طويلة، مع عدم وجود وسيلة لتزويد البطارية بالطاقة الشمسية.

وفي البداية، عبر المهندسون المشاركون في المهمة عن أملهم باستيقاظ مستكشف المريخ بمجرد هدوء العاصفة، ولكن بعد مرور أشهر على الصمت، اعترفوا مؤخرا بأن الروح المعنوية "مهزوزة".

وفي محاولة للحفاظ على معنوياتهم عالية وتحفيز روفر المريخ على الاستيقاظ، صاغ الفريق قائمة تشغيل أغاني مع أغنية جديدة لبدء كل يوم من أيام المريخ من غرفة التحكم.

وفي نهاية الشهر الماضي، قالت ناسا إنه سيكون أمامها 35 يوما إضافيا للاتصال بـ Opportunity، مع احتمال عدم استرداد المركبة على الإطلاق.

المصدر: ديلي ميل