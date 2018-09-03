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ناسا تمنح روفر المريخ موعدا نهائيا للاستيقاظ!

الفضاء

ناسا تمنح روفر المريخ موعدا نهائيا للاستيقاظ!
NASA
ناسا تمنح روفر المريخ موعدا نهائيا للاستيقاظ!
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أعطت وكالة "ناسا" روفر "Opportunity" الذي يدرس سطح المريخ، موعدا نهائيا للاستيقاظ بعد أن دخل في سبات منذ يونيو الماضي، بسبب عاصفة ترابية عالمية تهدد "وجوده" على سطح الكوكب الأحمر.

ويبدو أن ناسا تخطط للتخلي عن الروبوت الفضائي في حال لم يستيقظ قبل انقضاء 45 يوما، وذلك بعد أن أمضى 14 عاما في استكشاف المريخ.

ويأتي ذلك بعد أن بدأت العاصفة الرملية الضخمة "بالموت"، حيث يأمل مديرو البعثة أن يحاول الروبوت الاتصال مع الأرض في أقرب وقت.

وقال جون كالاس، مدير مشروع "Opportunity" في مختبر الدفع النفاث، إن "الشمس تكسر حاجز الضباب فوق وادي Perseverance، وسرعان ما سيكون هناك ما يكفي من أشعة الشمس القادرة على إعادة شحن بطارية روفر المريخ".

وأضاف ستيف سكواير، عالم الكواكب في جامعة كورنيل وقائد البعثة: "هذه أسوأ عاصفة شهدها روفر المريخ على الإطلاق، ونحن نفعل ما بوسعنا ونأمل بالأفضل".

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ومع ذلك، في حال ظل الروبوت صامتا مدة 45 يوما، فسيكون فريق البحث "مضطرا إلى الاستنتاج أن الغبار أثر على عمله وغطى المصفوفات الشمسية، ما يضعف آمال استعادته.

وإذا لم يتمكن الروبوت الفضائي من الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس، فقد تنفجر بطارياته أو تفتقر إلى الكهرباء اللازمة لتشغيل السخانات، لحماية الدوائر الإلكترونية من البرد القارس.

وتجدر الإشارة إلى أن روفر "Opportunity" أُطلق للعمل مدة 3 أشهر على المريخ، ولكنه استمر باستكشاف الكوكب الأحمر لأكثر من 14 عاما.

المصدر: RT

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