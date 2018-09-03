ناسا تمنح روفر المريخ موعدا نهائيا للاستيقاظ!

أعطت وكالة "ناسا" روفر "Opportunity" الذي يدرس سطح المريخ، موعدا نهائيا للاستيقاظ بعد أن دخل في سبات منذ يونيو الماضي، بسبب عاصفة ترابية عالمية تهدد "وجوده" على سطح الكوكب الأحمر.

ويبدو أن ناسا تخطط للتخلي عن الروبوت الفضائي في حال لم يستيقظ قبل انقضاء 45 يوما، وذلك بعد أن أمضى 14 عاما في استكشاف المريخ.

ويأتي ذلك بعد أن بدأت العاصفة الرملية الضخمة "بالموت"، حيث يأمل مديرو البعثة أن يحاول الروبوت الاتصال مع الأرض في أقرب وقت.

Thanks to a planet-wide dust storm, NASA hasn't heard from its Opportunity rover since June 10—a worryingly long time. https://t.co/XoFEdOeWuU — Marina Koren (@marinakoren) 24 августа 2018 г.

وقال جون كالاس، مدير مشروع "Opportunity" في مختبر الدفع النفاث، إن "الشمس تكسر حاجز الضباب فوق وادي Perseverance، وسرعان ما سيكون هناك ما يكفي من أشعة الشمس القادرة على إعادة شحن بطارية روفر المريخ".

The Opportunity rover was only supposed to work on Mars for 90 days. It's been almost 15 years. Think about that for a second. It survived one dust storm but this last one has been a doozy. We need to wait for the rover to wake up. #WakeUpOppy#SaveOppy — Shannon Stirone (@shannonmstirone) 29 августа 2018 г.

وأضاف ستيف سكواير، عالم الكواكب في جامعة كورنيل وقائد البعثة: "هذه أسوأ عاصفة شهدها روفر المريخ على الإطلاق، ونحن نفعل ما بوسعنا ونأمل بالأفضل".

إقرأ المزيد

ومع ذلك، في حال ظل الروبوت صامتا مدة 45 يوما، فسيكون فريق البحث "مضطرا إلى الاستنتاج أن الغبار أثر على عمله وغطى المصفوفات الشمسية، ما يضعف آمال استعادته.

وإذا لم يتمكن الروبوت الفضائي من الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس، فقد تنفجر بطارياته أو تفتقر إلى الكهرباء اللازمة لتشغيل السخانات، لحماية الدوائر الإلكترونية من البرد القارس.

وتجدر الإشارة إلى أن روفر "Opportunity" أُطلق للعمل مدة 3 أشهر على المريخ، ولكنه استمر باستكشاف الكوكب الأحمر لأكثر من 14 عاما.

المصدر: RT