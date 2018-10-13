العلماء الروس يدرسون إنشاء مراصد فضائية على القمر

صرح مدير معهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، دميتري بيسيكالو، بأن العلماء الروس بدأوا بدراسة جدية لموضوع إنشاء مراصد فضائية على سطح القمر.

وقال بيسيكالو في حديث أدلى به يوم 10 أكتوبر لوكالة "نوفوستي" الروسية: "هناك مجالات وأطياف، مثل مجال الأشعة فوق البنفسجية، من المستحيل رصدها إلا خارج الأرض. لذلك، نقوم بإنشاء المراصد الفضائية ونطلقها إلى المدار الأرضي. أما مسألة إنشاء المراصد على سطح القمر فقد انتقلت في الآونة الأخيرة من الخيال إلى موضوع عملي واقتصادي".

إقرأ المزيد

وصار العلماء في بلدان كثيرة، بما فيها روسيا، يدرسون بشكل جدي احتمال إنشاء محطة صغيرة الحجم على سطح القمر، تحتوي على مراصد فضائية. وتعتبر تلك المشاريع جدية وواقعية تماما، سيتم تطبيقها مع بدء استصلاح القمر على نطاق واسع.

وحسب عالم الفلك الروسي فإن البرنامج الفضائي الروسي يتضمن بضعة مشاريع لدراسة القمر. ومن غير المستبعد أن تظهر قريبا حاجة لإنشاء مختبر فضائي على سطحه.

المصدر: نوفوستي