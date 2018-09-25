أمريكا ترحب بمشاركة روسيا في مشروع المحطة القمرية

أعلن رئيس وكالة "ناسا" الأمريكية، جيم برايدنستاين، أن الولايات المتحدة ترحب بالمشاركة الروسية في إنشاء محطة على سطح القمر.

وفي كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الفضائية، الاثنين 24 سبتمبر الجاري، في واشنطن، قال برايدنستاين إن "مشروع المحطة القمرية في مرحلة مبكرة. لذلك فإن الولايات المتحدة تدرس التعاون مع كل الشركاء، بما في ذلك الشراكة مع روسيا التي ترحب بها".

وفي ربيع عام 2016، أفادت وسائل الإعلام بأن روسيا والولايات المتحدة تدرسان مشروع إنشاء محطة قمرية مدارية. وأصدرت شركة "روس كوسموس" ووكالة "ناسا" في سبتمبر عام 2017 بيانا مشتركا بهذا الشأن. وأطلقت آنذاك على المشروع تسمية "Deep Space Gateway".

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ولاحقا، صرح رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، بأن روسيا لن تشارك في مشروع إنشاء المحطة القمرية المدارية إلا على قدم المساواة. وفسرت بعض الصحف هذا التصريح بأن روسيا ترفض المشاركة في المشروع. إلا أن المتحدث الرسمي باسم "روس كوسموس"، فلاديمير أوستيمينكو، فند تلك المعلومات في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، وقال إن المحادثات بشأن المشاركة الروسية في المشروع مستمرة.

المصدر: تاس