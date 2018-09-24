روسيا تدرس إمكانية إنشاء محطة قمرية وطنية

بدأت روسيا دراسة إنشاء محطة علمية على سطح القمر، ويمكن أن يكون هذا المشروع وطنيا روسيا بحتا أو دوليا يتحقق بالتعاون مع دول أخرى.

وقال ناطق باسم شركة "روس كوسموس" الروسية إن ملامح المحطة سيتم تحديدها نتيجة المحادثات التي تجري مع شركاء روسيا.

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وأوضح الناطق أن البرنامج المذكور يمكن أن تساهم فيه الولايات المتحدة والدول الأعضاء في منظمة "بريكس" التي تضم إلى جانب روسيا كلا من الهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا. وأضاف قائلا إن المحادثات التي ستجري، يوم 10 أكتوبر المقبل، بين رئيس "ناسا" جيم برايدنستاين، ومدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية دميتري روغوزين، قد تتطرق إلى هذا الموضوع.

يذكر أن روسيا وافقت عام 2016 على المساهمة في مشروع إنشاء المحطة القمرية المدارية "Deep Space Gateway"، حيث كان من المخطط أن تطلق وحدة انتقالية للمحطة يخرج عبرها الرواد إلى الفضاء المكشوف. إلا أن المدير العام الجديد لشركة "روس كوسموس" الروسية، أعلن مؤخرا أن روسيا لن توافق على أداء دور "الأخ الأصغر" في مشروع "Deep Space Gatewa"، وطالب الولايات المتحدة بإنشاء المحطة القمرية الجديدة على غرار المحطة الفضائية الدولية، أي على قدم المساواة.

المصدر: تاس