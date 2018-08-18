روسيا تضع شرطا للتعاون مع ناسا في مشروع المحطة القمرية

أعلن مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن روسيا لن تشارك في مشروع المحطة القمرية المدارية "Deep Space Gateway" إلا على قدم المساواة مع وكالة "ناسا" الأمريكية.

وقال روغوزين في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية: "إذا كان هذا المشروع أمريكيا بحتا، وكانت بقية الأطراف المشاركة أطرافا مساعدة فقط، فإن هذا الأمر لا يهمنا.. نحن جاهزون للمشاركة في المشروع على قدم المساواة فقط".

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وأضاف روغوزين قائلا: "لدينا مركبة (سويوز إم إس) المأهولة التي يمكن أن تخضع لعملية التحديث العميق لتستخدم في أي برنامج قمري. كما نمتلك صاروخ أنغارا الثقيل الحديث. وستظهر بعد قليل لدينا مركبة (فيديراتسيا) المأهولة الحديثة. وسنبدأ عام 2028 اختبار صاروخ أنغارا فائق الثقل. ويعني كل ذلك أن روسيا تمتلك منظومة نقل فضائية يمكن استخدامها في الفضاء البعيد".

يذكر أن "Deep Space Gateway" هو مشروع وضعته وكالة "ناسا" الأمريكية لتحقيق البرنامج الدولي الخاص بإنشاء محطة قمرية مدارية، من شأنها أن تكون مركزا انتقاليا لتحقيق الرحلات إلى الفضاء البعيد.

المصدر: تاس