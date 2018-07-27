روغوزين: تعالوا إلى ميدان للرماية يا سادة أعضاء مجلس الشيوخ!

دعا رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى ميدان للرماية، وذلك ردا على طلبهم من جمعية الرماية الأمريكية تقديم معلومات حول زيارتها إلى روسيا.

وكتب روغوزين على صفحته في فيسبوك: "ما الذي يفعل الناس في ميدان للرماية؟ إنهم يطلقون النار. تعالوا إلينا إلى ميدان للرماية، يا سادة أعضاء مجلس الشيوخ".

وأفادت قناة "ABC" الأمريكية، أمس الخميس، بأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي طلبوا من ممثلي جمعية الرماية الوطنية الأمريكية تقديم معلومات حول زيارة وفدها إلى روسيا عام 2015 ولقاءاته مع نائب رئيس الوزراء السابق رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية حاليا دميتري روغوزين، ومع ونائب رئيس البنك المركزي الروسي ألكسندر تورشين.

وأضافت القناة أن الطلب أعده أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي رود وايدن، واليزابيث وورن، وشيلدن وايتهاوز، وريتشارد بليومينتال. ووجهوا طلبهم إلى 7 من أعضاء وممولي جمعية الرماية الوطنية الأمريكية الذين قاموا عام 2015 في صفوف وفد الجمعية بزيارة إلى روسيا.

وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة لديها تدل على أن هذه الزيارة نظمتها منظمة "Right to Bear Arms" الروسية التي كانت بين مؤسسيها المواطنة الروسية ماريا بوتينا المعتقلة مؤخرا في الولايات المتحدة. ويهتم أعضاء مجلس الشيوخ بالدرجة الأولى بمحتوى لقاءات أعضاء وفد جمعية الرماية الوطنية الأمريكية مع روغوزين وتورشين.

كما تشير معلومات القناة إلى أن جمعية الرماية الوطنية الروسية أبلغت السيناتور وايدن وزملاءه الـ3 بأنها حصلت من عدد من المواطنين الروس، بمن فيهم تورشين، على تبرعات بمبلغ 2,5 ألف دولار. ويسأل أعضاء مجلس الشيوخ أيضا فيما إذا كانت هذه الأموال أنفقت على تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016. وترى القناة أن الدعم المالي لترامب أثناء حملته الانتخابية من جانب جمعية الرماية الوطنية الأمريكية قد يتجاوز 30 مليون دولار.

المصدر: تاس