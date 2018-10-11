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الصور الأولى لطاقم مركبة سويوز بعد إجلائهم من الكبسولة إثر هبوط اضطراري

الفضاء

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عرضت روسكوسموس الصور الأولى لرائدي الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينين، والأمريكي، نيك هيغ، عقب هبوطهما بسلام في كازاخستان، إثر تعرض الصاروخ "سويوز إم إس – 10" لعطل فني اليوم.

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فيديو.. لحظة اكتشاف طاقم "سويوز" الفضائي تعطّل الصاروخ الحامل لمركبته

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الكرملين: أفراد طاقم مركبة الفضاء "سويوز" على قيد الحياة (فيديو)