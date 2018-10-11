الصور الأولى لطاقم مركبة سويوز بعد إجلائهم من الكبسولة إثر هبوط اضطراري
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عرضت روسكوسموس الصور الأولى لرائدي الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينين، والأمريكي، نيك هيغ، عقب هبوطهما بسلام في كازاخستان، إثر تعرض الصاروخ "سويوز إم إس – 10" لعطل فني اليوم.
#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2018
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O
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