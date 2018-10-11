فيديو.. لحظة اكتشاف طاقم "سويوز" الفضائي تعطّل الصاروخ الحامل لمركبته

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية، أن الصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" تعرض لعطل فني بعيد انطلاقه اليوم نحو محطة الفضاء الدولية يحمل مركبة مأهولة تقلّ رائدين، روسي وأمريكي.

ويحمل المركبة الفضائية عضوا البعثة الفضائية الدولية رقم 57/58 وهما رائد الفضاء الروسي اليكسي أوفتشينين، ورائد الفضاء الأمريكي نيك هيغ.

وذكر مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي"، أن رائدي الفضاء تعرضا خلال الحادث وعملية الهبوط الطارئ، لضغط زائد بلغ 6G فيما يتعرض رواد الفضاء لضغط يتراوح بين 1و7 g.

وبعد انطلاق الصاروخ، انقطع البث منه بعد بضع دقائق ليعود المذيع المتابع لسير الرحلة ويعلن خلال البث على موقع "روس كوسموس" عن تسجيل عطل في سير الرحلة.

وذكرت الأنباء أن الصاروخ هبط بسلام قبل دقائق في كازاخستان، وفي الفيديو الذي نشرته وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، سمع صوت رائد الفضاء الروسي وهو يقول في الثانية 0.51 / 0:18، إنه يوجد عطل في الصاروخ .

وأضاف: "بعد دقيقتين و45 ثانية، حدث عطل في الصاروخ الحامل" ثم قال مازحا: "لقد وصلنا بسرعة"، مكررا عبارة "يوجد عطل في الحامل" عدة مرات.

المصدر: وكالات