هبوط طاقم مركبة "سويوز" بسلام في كازاخستان بعد عطل فني أصاب الصاروخ الحامل

نفذ طاقم مركبة "سويوز" الفضائية الروسية، هبوطا اضطراريا ناجحا في بادية كازاخستان، إثر عطل فني أصاب الصاروخ الحامل للمركبة التي كانت في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال ديمتري روغوزين​ رئيس مؤسسة روس كوسموس الروسية​، لـ RT: "الطاقم بخير وفرق الإنقاذ تواصل عملها، وأنا توجهت شخصيا إلى موقع الهبوط".

Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия.

Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

وأضاف: "للوقوف على أسباب الحادث، وبقرار مني تم تشكيل لجنة حكومية بدأت عملها منذ الثانية الأولى لوقوع الحادث. نظام الإنقاذ الطارئ في المركبة كان يعمل بشكل جيد وتم إنقاذ الطاقم".

وذكر مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس" الروسية عدم وقوع ضحايا في مكان سقوط الصاروخ الحامل الذي انفصلت عنه المركبة لتهبط بالمظلة، وقال: "لم نسجل أي إصابات أو أضرار تذكر في موقع سقوط الصاروخ".

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من جانبه، أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تعليقه على الحادثة بأنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكافة تفاصيل الحادث، وأن "أهم ما في الأمر أن رائدي الفضاء على قيد الحياة".

ناسا: فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع هبوط طاقم المركبة في كازاخستان

وذكرت وكالة "ناسا" الأمريكية أن رائدي الرحلة الأمريكي والروسي بحالة صحية جيدة، وأن الكبسولة التي كانت تحملهما هبطت بهما بسلام في محيط مدينة جيزكازغان شرقي كازاخستان.

ولفتت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن مروحيات الإنقاذ في طريقها لمكان الهبوط المفترض لطاقم المركبة وتحتاج لنحو 1.5 ساعة للوصول إلى هناك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية، أن الصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" تعرض لعطل فني بعيد انطلاقه اليوم نحو محطة الفضاء الدولية يحمل مركبة مأهولة تقلّ رائدين، روسي وأمريكي.

وحملت المركبة عضوا البعثة الفضائية الدولية رقم 57/58 وهما رائد الفضاء الروسي اليكسي أوفتشينين، ورائد الفضاء الأمريكي نيك هيغ.

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وبعد انطلاق الصاروخ، انقطع البث منه بعد بضع دقائق ليعود المذيع المتابع لسير الرحلة ويعلن خلال البث على موقع "روس كوسموس" عن تسجيل عطل في سير الرحلة.

وفي الفيديو الذي نشرته وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، سمع صوت رائد الفضاء الروسي وهو يقول في الثانية 0.51 / 0:18، إنه يوجد عطل في الصاروخ .

وأضاف: "بعد دقيقتين و45 ثانية، حدث عطل في الصاروخ الحامل" ثم قال مازحا: "لقد وصلنا بسرعة"، مكررا عبارة "يوجد عطل في الحامل" عدة مرات.

المصدر: وكالات