تغطية مباشرة من RT و"روس كوسموس" لانطلاق "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية

تعرض RT ومؤسسة "روس كوسموس" على الهواء مباشرة في الساعة 11.00 صباحا بتوقيت موسكو اليوم، برنامجا خاصا عن عملية إطلاق "سويوز إم إس -10" حاملة رائدين إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيتضمن برنامج "ستارت" الذي ستبثه RT عروضا عن إعداد رواد الفضاء ومعلومات عن بنية المحطة الفضائية الدولية مع عرض طباعة أعضاء الجسم باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في ظروف انعدام الجاذبية.

وفي الساعة 11:40 دقيقة، ستنتقل كاميرا القناة إلى مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان، لنقل وقائع إطلاق "سويوز إم إس-10" وعلى متنها رائدا الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هاغي اللذان سيمضيان 187 يوما في المحطة الدولية، فيما خصص المقعد الثالث من المركبة لحاوية مستلزمات معيشة الرواد في المحطة.

إقرأ المزيد

ويحمل الرائدان معهما معدات Organ. Avt لتجربة "Magnetic 3D-bioprinter" لأول مرة في تاريخ القطاع الروسي من محطة الفضاء الدولية.

وسيحاول الطاقم زراعة عينات صغيرة من نسيج الغضروف البشري والغدة الدرقية للقوارض، إذ يتضمن جهاز الطباعة كاميرات لمراقبة تشكيل قطع من الأنسجة أبعادها 2-3 مم، فيما اعتبر أوفتشينين التجربة الجديدة التي سيجريها أنها ستكون أكثر إثارة من سابقاتها.

كما سيخرج أوفيتشنين مع زميله الروسي سيرغي بروكوبيف المقيم على متن المحطة الدولية إلى الفضاء المفتوح، منتصف الشهر المقبل لدراسة السطح الخارجي للمحطة على أمل الحصول على معلومات عن الثقب الذي اكتشف في 30 أغسطس الماضي في المركبة "سويوز إم إس -09".

المصدر: نوفوستي