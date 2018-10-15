احتمال تأجيل إطلاق مركبة "فيديراتسيا" الفضائية الروسية

صرح مصدر في الصناعة الفضائية الروسية لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن إطلاق أول نموذج غير مأهول من مركبة "فيديراتسيا" الفضائية الروسية، قد يؤجل من عام 2022 إلى عام 2023.

وأكد المصدر إعداد جدول زمني يقضي بإطلاق 5 صواريخ "سويوز-5" حتى عام 2025.

وحسب الجدول الزمني فإن الصاروخين الأول والثاني سيطلقان للاختبار عام 2022. أما الصاروخ الثالث، فهو الذي سيحمل مركبة "فيديراتسيا" إلى الفضاء.

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وتعمل مؤسسة "إينيرغيا" الفضائية الحكومية على تصميم مركبة "فيديراتسيا" منذ عام 2009، والتي من شأنها أن تحل محل مركبة "سويوز" المأهولة التي تستخدم حاليا لنقل رواد الفضاء الروس والأجانب إلى محطة الفضاء الدولية.

وتخصص المركبة الجديدة أيضا لنقل رواد الفضاء والحمولة إلى القمر. ويضم طاقم المركبة 4 رواد فضاء. ويمكن أن تبقى المركبة في الفضاء لمدة 30 يوما في حال قيامها برحلة مستقلة. كما يمكن أن تظل في الفضاء لمدة نصف عام في حال التحامها بالمحطة الفضائية. ويتوقع أن يطلق المركبة صاروخ "سويوز-5" الروسي، الذي خصصت شركة "روس كوسموس" الروسية مبلغ 61 مليار روبل (نحو مليار دولار) لتصنيعه.

المصدر: نوفوستي