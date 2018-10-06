"روس كوسموس" تكشف عن مركبة "فيديراتسيا" ومسبار قمري

تكشف شركة "روس كوسموس" الروسية في معرض "Airshow China" عن نموذج لمركبة "فيديراتسيا" الفضائية الواعدة، ونموذج آخر لمسبار "لونا-غلوب".

وجاء على موقع المشتريات الحكومية الروسية أن نفقات الشركة الخاصة بإقامة الجناح الروسي في المعرض بلغت أكثر من 90 مليون روبل، ما يزيد عما أنفقته في منتدى "الجيش-2018" للمعدات الحربية، والذي أقيم في أغسطس الماضي في ضواحي موسكو.

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وسيقام المعرض الصيني في الفترة ما بين 6 و11 نوفمبر المقبل، وتبلغ مساحة الجناح الروسي فيه نحو 400 متر مربع.

وتمثل الجانب الروسي في المعرض شركات: روس كوسموس، أنظمة الأقمار الاصطناعية المعلوماتية، شركة لافوتشكين، غلافكوسموس، إينيرغوماش، تيخنوماش والمركز الروسي لاستثمار البنية التحتية الفضائية.

يذكر أن رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في وقت سابق أن الصين يمكن أن تساهم مع روسيا في تطبيق مشروع بناء القاعدة الفضائية الروسية على سطح القمر.

المصدر: تاس