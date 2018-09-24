هبوط روبوتين على كويكب ريوغو من مسبار "هيابوسا-2"

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أن الروبوتين "MINERVA-II 1" قد هبطا بنجاح على سطح الكويكب ريوغو، من المسبار "هيابوسا-2".

ويعد الروبوتان "MINERVA-II 1" أول الأجهزة التي تنزل على سطح الكويكب، وقد بدآ بالسير على سطحه، مع العلم أنهما ذاتيا الحركة، والتقاط الصور وإرسالها إلى الأرض لدراستها، بحسب الوكالة.

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وفي شهر أكتوبر المقبل، ستجري أول محاولة لهبوط المسبار "هيابوسا-2" على سطح الكويكب لأخذ عينات من تربته. وقد وصل المسبار الياباني إلى هدفه، في شهر يونيو الماضي، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات (2014) على إطلاقه، وأصبح على بعد 20 كيلومترا عن الكويكب الذي يبعد عن الأرض مسافة 3.2 مليار كيلومتر.

المصدر: نوفوستي