 
مباشر

"هيابوسا-2" يلتقط صورا جديدة لكويكب ريوغو من مسافة قريبة

الفضاء

JAXA, University Tokyo
صورة جديدة للكويكب ريوغو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kml0

التقط المسبار الياباني "هيابوسا-2" صورا جديدة لكويكب "ريوغو" من مسافة 930 مترا، كما "جس" بنية مجال جاذبية الكويكب.

إقرأ المزيد
مسبار ياباني يقطع مسافة "خيالية" في الفضاء! مسبار ياباني يقطع مسافة "خيالية" في الفضاء!

وأشارت وكالة الفضاء اليابانية JAXA، مساء يوم الأربعاء 8 أغسطس الجاري، إلى أن المسبار اقترب إلى مسافة 851 مترا من الكويكب، والتقط 50 صورة لسطحه ومن ثم عاد إلى مداره.

ومن المفترض أن تساعد هذه المناورة العلماء على معرفة بنية مجال وقوة جاذبية الكويكب، ما سيساهم في التعرف على باطن الكويكب وتركيبه.

يذكر أن مسبار "هيابوسا-2" أطلق في ديسمبر عام 2014 إلى الكويكب بهدف دراسته، وجمع عينات نقية من المادة الأولية للنظام الشمسي وإعادتها إلى الأرض. وبلغ المسبار مداره المنشود، في شهر يونيو الفائت.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بقايا مسجد في أندونيسيا.. شاهد مخلفات زلزال ضرب البلد فقتل 164 شخصا وشرد عشرات الآلاف