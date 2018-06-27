مسبار ياباني يقطع مسافة "خيالية" في الفضاء!

قطع المسبار الياباني "هايابوسا-2" مسافة 3.2 مليار كيلومتر، وأصبح على بعد 20 كلم فقط من الكويكب ريوغو.

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وأطلق المسبار "هايابوسا-2" عام 2014 نحو كويكب ريوغو الذي يتميز بقطر يبلغ 900 متر ويبعد عن كوكب الأرض مسافة 2.8 مليار كيلومتر.

ومن المفترض أن يبقى "هايابوسا-2" بالقرب من الكويكب عاما ونصف، يحاول خلالها ثلاث مرات أخذ عينات من صخوره وترابه ونقلها إلى الأرض، وستجري المحاولة الأولى في الخريف المقبل.

وكان المسبار "هايابوسا" قد قام بعملية مماثلة مع كويكب إيتوكاوا عام 2010. وبالنظر لكون مدار الكويكب ريوغو على مقربة من مداري الأرض والمريخ، يأمل العلماء أن تحتوي عينات تربته على آثار للماء والمواد العضوية.

المصدر: نوفوستي

كامل توما