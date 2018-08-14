الهند تخطط لنشاط فضائي مكثف!

أعلن رئيس منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO)، أن المنظمة تخطط لإجراء 31 عملية إطلاق فضائية خلال الأشهر الـ16المقبلة، أي بمعدل عمليتين كل شهر.

وقال كايلاسيفاديفو سيفان في مقابلة مع قناة NDTV: "لدى المنظمة جدول زمني مكثف خاص بالإطلاقات الفضائية المستقبلية. نتوقع أن نتمكن من إجراء تسع عمليات إطلاق خلال الأشهر الخمسة المقبلة، و22 عملية خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2019".

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وحسب قوله، تتضمن خطط المنظمة لـ36 شهرا إطلاق عدد كبير لم يسبق له مثيل من الأقمار الاصطناعية، بحدود 50 قمرا. وستقوم هذه الأقمار بسبر سطح الأرض ومراقبة التغيرات الحاصلة في المحيطات، مضيفا أن من ضمنها أقمار اصطناعية لدول أجنبية.

وقال إن المهمة الأولى ستكون إطلاق قمرين اصطناعيين بريطانيين بواسطة صاروخ النقل الهندي PSLV.

يذكر أن الهند بدأت تطور برنامجها الفضائي فور حصولها على الاستقلال عام 1947. وتشرف على هذا العمل مديرية الدراسات الفضائية الحكومية. ويتم تنظيم وتنسيق جميع أنشطة المنظمات والشركات المختلفة في إطار البرنامج التجاري الوطني. كما كلفت منظمة البحوث الفضائية بمهمة صنع الأجهزة الفضائية والصواريخ.

المصدر: نوفوستي