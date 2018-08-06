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الهند تؤجل إرسال مركبة فضائية إلى القمر

الفضاء

الهند تؤجل إرسال مركبة فضائية إلى القمر
Globallookpress Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com
الهند تؤجل إطلاق "تشاندريان-2"
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قررت هيئة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تأجيل إطلاق المركبة الأوتوماتيكية "Chandrayaan-2" مع عربة صغيرة إلى القمر.

وقال مدير مركز الأقمار الاصطناعية في (ISRO)، إم. أنادورياي، في تصريح لقناة NDTV التلفزيونية إن "إطلاق البعثة تأجل إلى عام 2019".

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وتشير القناة إلى أن هذا هو التأجيل الثاني، حيث كان من المقرر إطلاق "Chandrayaan-2"، في أبريل عام 2018، ولكنه تأجل إلى شهر أكتوبر 2018 لأسباب تقنية.

ويعد "Chandrayaan-2" استمرارا لمشروع الهند بشأن دراسات القمر الذي بدأ بإطلاق مركبة "Chandrayaan-1"، في أكتوبر 2008، حيث عملت في مدار القمر 312 يوما، وأرسلت مسبارا إلى سطحه.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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