العالم يشهد ذروة "زخة شهب البرشاويات" نهاية هذا الأسبوع

في شهر أغسطس من كل عام، يشهد العالم ظاهرة فلكية فريدة تعرف باسم "زخة شهب البرشاويات"، عندما تدخل الأرض الحزام الغباري لأحد المذنبات.

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وتظهر في السماء المظلمة خطوط ساطعة تشع من كوكبة "حامل رأس الغول".

ويقول علماء الفلك إنه في هذا العام، ستكون فرصة مشاهدة هذا الحدث الفلكي جيدة، حيث تصل زخة "شهب البرشاويات" إلى الذروة بين 12 و13 أغسطس الجاري، بينما تكون سماء الليل خالية من القمر.

ووفقا لوكالة ناسا فإن زخة شهب البرشاويات تصل إلى بداية ذروتها في الساعة 8 مساء بتوقيت غرينيتش يوم الأحد 12 أغسطس، وتستمر حتى الساعة 8 من صباح اليوم التالي.

وستظهر النجوم التي تزين السماء شمالي وجنوبي خط الاستواء، على الرغم من أن المراقبين في خطوط العرض الوسطى الشمالية سيتمتعون برؤية أفضل لهذا الحدث الفلكي.

What's Up in August? Dark moonless nights for the summer Perseid Meteor Shower! https://t.co/LxrV2neT1lpic.twitter.com/7QUFmpbdLa — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 2, 2018

وهذا يعني أن الولايات المتحدة وأوروبا وكندا ستتمكن من رؤية زخة شهب البرشاويات في أفضل حالاتها، إلى جانب تمكن السكان في المكسيك وأمريكا الوسطى وآسيا والكثير من بلدان إفريقيا وأجزاء من أمريكا الجنوبية من متابعة الحدث الفريد.

وستغدو الشهب مرئية أيضا لمن يقطنون في مناطق جنوب خط الاستواء، وإن لم تكن بنفس معدل الرؤية لسكان المناطق الشمالية.

وتقول ناسا إن أفضل وقت لمشاهدة الشهب سيكون خلال بضع ساعات بعد الشفق وحتى الفجر.

Taking photographs of a meteor shower can be an exercise in patience…but hopefully these 10 tips will help you capture a stunning shot! Your next opportunity to put these tips to the test comes during the peak of the Perseid meteors on Aug. 13. Details: https://t.co/FJgYTMcJRTpic.twitter.com/g1BJKQg905 — NASA (@NASA) August 7, 2018

Moonless nights ahead for the Perseids https://t.co/ppE41mGbvk

It'll be a great year for the annual Perseid meteor shower. Don't miss this preview by Guy Ottewell, which has the best charts you'll find anywhere online. pic.twitter.com/3oj3Q26Dh7 — EarthSky (@earthskyscience) August 8, 2018

وسيتزامن الحدث الذي يزين السماء بالشهب الملونة التي تبدو طويلة وبطيئة الحركة، مع القمر الجديد الذي لن يكون مرئيا في السماء.

وتشير ناسا إلى أن زخة شهب البرشاويات هذا العام، هي الأفضل، حيث يتوقع أن تجلب ما بين 60 إلى 70 شهابا في الساعة، على الرغم من أن بعض السنوات شهدت عددا أكبر من ذلك بكثير.

وتقول وكالة الفضاء الأمريكية إن الشهب ستستمر حتى 24 أغسطس، إلى أن أعدادها ستنخفض بعد ذروة يوم الاثنين.

المصدر: ديلي ميل