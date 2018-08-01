هابل يصور الشقيقة الكبرى لدرب التبانة بتفاصيل غير مسبوقة

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة جميلة للشقيقة الكبرى لدرب التبانة، والتي قد تبدو للوهلة الأولى شبيهة للغاية بمجرتنا.

وتظهر الصورة التي التقطتها "الكاميرا واسعة المجال 3" (WFC3) الموجودة في مرصد هابل الفضائي، المجرة الحلزونية التي يبلغ قياس قطرها أكثر من 200 ألف سنة ضوئية، مقارنة مع قطر مجرتنا البالغ 100 ألف سنة ضوئية، المسماة "NGC 6744"، وهي ما تزال تعمل بنشاط على إنتاج نجوم جديدة.

This image shows a beautiful spiral galaxy called NGC 6744. At first glance, it resembles our Milky Way albeit larger, measuring more than 200,000 light-years across compared to a 100,000-light-year diameter for our home galaxy: https://t.co/EXnLVeUmagpic.twitter.com/zNhpuTBXIK — Hubble (@NASAHubble) July 30, 2018

وتقع المجرة في كوكبة "بافو" على مسافة حوالي 30 مليون سنة ضوئية، وتظهر ككائن باهت وممتد باستخدام التلسكوبات الصغيرة.

وتقول وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، إن مجرة "NGC 6744" تمتلك منطقة مركزية بارزة مليئة بالنجوم الصفراء القديمة مثل مجرة درب التبانة.

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وبالابتعاد عن مركزها، يمكن رؤية أجزاء من الأذرع الحلزونية المغبرة التي رسمت في ظلال اللونين الوردي والأزرق.

وبينما تكون المناطق الزرقاء مليئة بمجموعات النجوم الصغيرة، فإن المناطق الوردية هي مناطق تشكل النجوم النشطة، ما يشير إلى أن المجرة ما تزال حية للغاية.

وتوجد مجرة ​​صغيرة مشوهة في الجوار، تشبه مجرة ​​ماجلان الكبرى، وفي عام 2005، اكتشف مستعر أعظم اسمه "2005at" (وهو غير مرئي في هذه الصورة)، داخل مجرة "NGC 6744"، وهو ما يضاف إلى الأدلة حول حيوية هذه المجرة.

ويعد "2005at" مستعرا أعظم من النوع "Ic"، يتشكل عندما ينهار نجم هائل ويفقد غلافه الهيدروجيني.

المصدر: ديلي ميل