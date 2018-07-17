صورة لا مثيل لها لمجرة درب التبانة!

أصدر تلسكوب جنوب إفريقيا الجديد صورة مذهلة لمركز درب التبانة، وكشف الباحثون عن لمحة حول المنطقة المحيطة بالثقب الأسود الهائل في تفاصيل غير مسبوقة.

وافتتح تلسكوب MeerKAT المكون من 64 طبقا (ستلايت) يوم الجمعة 13 يوليو الجاري، بعد عقد من التصميم والبناء. وتظهر الصورة الجديدة المدهشة منطقة على بعد 25 ألف سنة ضوئية من الأرض، مليئة بالغبار والغاز.

Lorenzo Raynard / SKA

ويقول فرناندو كاميلو، كبير علماء مرصد الفلك الراديوي في جنوب إفريقيا (SARAO): "أردنا إظهار القدرات العلمية لهذا التلسكوب الجديد. وكان مركز المجرة هدفا واضحا، لأنه فريد ومدهش ومليء بالظواهر الغامضة، ولكن أيضا يصعب تصويره باستخدام التلسكوبات الراديوية. ولكن التلسكوب الجديد أذهلنا بنتائجه".

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وفي حين أن التلسكوبات النموذجية لا يمكنها الرؤية من خلال الغبار الكثيف، فإن الأشعة السينية والأطوال الموجية الراديوية قادرة على الحصول على صور أكثر تفصيلا.

وقال فرهاد يوسف زاده، من جامعة نورث وسترن في إيفانستون: "هذه الصورة رائعة، حيث تظهر العديد من الخصائص التي لم تسبق مشاهدتها، والتي يمكن أن توفر المفتاح لكسر الشيفرة وحل اللغز الذي دام 3 عقود".

يذكر أن MeerKAT سيعمل بشكل مستقل قبل دمجه مع SKA 1 في وقت ما بحلول عام 2023.

المصدر: ديلي ميل